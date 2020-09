Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mundenheim: Fußgänger leicht verletzt - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Freitag, dem 04.09.2020, gegen 11:30 Uhr befuhr ein 35-jähriger Mann mit seinem Auto die Wittelsbachstraße. An der Kreuzung zur Mundenheimer Straße bog er auf ebendiese ein. Hierbei übersah er jedoch einen 45-jährigen Fußgänger, welcher gerade die dortige Fußgängerfurt überquerte. In Folge dessen kam es zum Zusammenstoß, bei dem der Fußgänger leicht verletzt wurde. Aufgrund von Schmerzen im Nacken- sowie Beckenbereich wurde dieser zur weiteren Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Am Auto des 35-Jährigen entstand indes nur geringer Sachschaden.

