Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: B9 - eine etwas andere Sachbeschädigung an PKW - Zeugen gesucht!

Ludwigshafen (ots)

Am 04.09.2020 um 7 Uhr befuhr ein 38-jähriger Mann mit seinem Pkw die B9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Bei einer Fahrbahnverengung im Baustellenbereich Höhe des Autobahnkreuzes A6 drängte sich ein Motorradfahrer am Pkw des Mannes vorbei, woraufhin dieser mit Hupen reagierte. Der Motorradfahrer schlug hieraufhin so gegen den rechten Außenspiegel des Pkws, dass dieser abbrach. Aufgrund des entstehenden Staus auf der Strecke, besteht die Möglichkeit, dass andere Verkehrsteilnehmer den Vorfall mitbekommen haben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion 2 in Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621-963 2222 in Verbindung zu setzen.

