Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Rheingönheim: Raubdelikt vor der Haustür - Täter flüchtig - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Freitag, den 04.09.2020, gegen 13:30 Uhr, wurde ein 73-jähriger Mann vor seiner Haustüre in der Bürgermeister-Horlacher-Straße in durch einen unbekannten Mann angesprochen und um Hilfe gebeten. Im Rahmen des Gesprächs entriss der Unbekannte dem 73-Jährigen plötzlich gewaltsam das Portemonnaie mit mehreren hundert Euro Bargeld aus den Händen und ergriff anschließend fußläufig die Flucht. Da als Täterbeschreibung bislang lediglich eine hagere Statur, südländischer Phänotyp, T-Shirt und dunkle Hosen bekannt ist, werden Zeugen, die nähere Angaben zum Täter machen können, gebeten, mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Kontakt aufzunehmen:

Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Beethovenstraße 36 67061 Ludwigshafen am Rhein 0621/963-2122 piludwigshafen1@polizei.rlp.de

