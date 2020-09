Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zwei Einbrüche in Kleingärten - Sachschaden!

Ludwigshafen (ots)

Im Zeitraum 04.09.2020, 20:00 Uhr bis 05.09.2020, 15:00 Uhr wurde versucht in eine Gartenlaube der Kleingartenanlage "Guldengewann" im Ostring in Ludwigshafen am Rhein einzubrechen. Als dies jedoch nicht gelang, ließen die unbekannten Täter von ihrem Vorhaben ab. Es entstand lediglich Sachschaden an der Tür.

Vermutlich im gleichen Zeitraum gelang es unbekannten Tätern in eine Gartenparzelle einzudringen. Dort wurde ein Geräteschuppen, sowie das Gartenhaus aufgebrochen. Das genaue Diebesgut ist noch nicht bekannt. Die Täter konnten hiernach unerkannt entkommen.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621/963-2222 zu melden.

