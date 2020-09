Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zwei Trunkenheitsfahrt mit E-Scootern - Strafanzeigen und Blutproben wegen Trunkenheit im Verkehr

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden in der Ludwigshafener Innenstadt verstärkt Verkehrskontrollen durchgeführt. Hierbei wurden im Zeitraum von 22:00-05:00 Uhr mehrere Kontrollstellen an verschiedenen Örtlichkeiten eingerichtet. Es wurden diverse Verkehrsverstöße, Ordnungswidrigkeitenanzeigen und Fahrzeugmängeln festgestellt und geahndet. Im Rahmen der Kontrollen konnten unter Anderem zwei E-Scooter kontrolliert werden, deren Fahrer deutlich alkoholisiert waren. Da Atemalkoholwerte von 2,02 und 1,54 Promille nachgewiesen werden konnten, wurden den Fahrern auf der Dienststelle Blutproben durch einen Arzt entnommen. Gegen die beiden Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit in Verkehr eingeleitet. Auch für E-Scooter gilt der Slogan: "Don't drink and drive!"

