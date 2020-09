Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Neuhofen/Ludwigshafen: Vor Verkehrskontrolle geflüchtet - Polizei sucht potentielle Geschädigte und/oder Unfallopfer

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag, 5.9.20, 12.55 Uhr, wollte eine Funkstreifenbesatzung der Polizeiinspektion Schifferstadt in Neuhofen in der Ringstraße einen Mietwagenfahrer kontrollieren. Der Fahrer gab allerdings "Fersengeld" und flüchtete in Richtung Rheingönheim. Die Führungszentrale des Polizeipräsidium Rheinpfalz koordinierte daraufhin eine Fahndung mit zahlreichen Streifenwagenbesatzungen der gesamten Polizeidirektion Ludwigshafen, darunter auch eine Diensthundeführerin! Es dauerte bis 13.20 Uhr, bis der Flüchtige, der bei der Polizei wegen etlicher Deltikte im Betäubungsmittel- und Eigentumsbereich sowie einem Widerstand bereits aktenkundig ist, in der Bruno-Körner-Straße im Stadtteil LU-West festgenommen werden konnte. Er hatte den Mietwagen dort einfach stehen lassen und wollte seine Flucht zu Fuß fortsetzen. Gegen die sprintkräftigen Polizisten hatte er dann jedoch keine Chance mehr. Der Mietwagen wurde sichergestellt und der wohnsitzlose 44jährige, der auch keine Fahrerlaubnis besitzt, zur Polizeiinspektion Schifferstadt sistiert, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Ermittlungen, wie er zu dem Mietwagen kam, dauern an. Die Ermittlungsbehörden wenden sich heute an die Öffentlichkeit, da sich auf der Fahrtstrecke mehrere Straßenverkehrsgefährdungen und/oder Verkehrsunfälle ereignet haben könnten, wobei sich noch nicht alle Geschädigten bei der Polizei gemeldet haben. Mögliche Tatorte dürften auf der Fahrtstrecke von Neuhofen über Rheingönheim, mit mehreren Wendungen über die B 9 und die BAB 650 am Oggersheimer Kreuz, dem Industriegebiet "Westlich B 9" bis hin ins Stadtteil LU-West gezogen hatte. Bei dem "flüchtigen" Mietwagen hatte es sich um einen weißen SUV Opel Crossland gehandelt. Wer am Samstag, 5.9.20, zwischen 12.55 Und 13.20 Uhr, in eine gefährliche Verkehrssituation oder einen Verkehrsunfall mit diesem Fahrzeug verwickelt gewesen sein könnte, nimmt bitte Kontakt mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Rufnummer 06235/495-0 Kontakt auf.

