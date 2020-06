Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Holztransport mit über 50 Tonnen auf BAB A-1 gestoppt

Bild-Infos

Download

Salmtal/Wittlich (ots)

Beamte der Schwerlastkontrollgruppe der Polizeidirektion Wittlich stoppten am heutigen Tage einen Holztransporter auf dem Parkplatz Pohlbach an der BAB A-1, welcher deutlich überladen war. Der gestoppte Holztransport war mit Buchenstämmen beladen, welche in der Gemarkung Hermeskeil geladen wurden und auf dem Weg in eine Holzverarbeitende Firma in der Vulkaneifel waren. Bei einer Verwiegung des Holztransportes auf einer Waage wurde das Gesamtgewicht mit über 50 Tonnen verwogen. Erlaubt sind hier lediglich insgesamt 40 Tonnen. Ein Teil der geladenen Holzstämme musste der Fahrer an geeigneter Örtlichkeit abladen und konnte dann seine Fahrt an seinen Bestimmungsort fortsetzen. Den Fahrer erwartet nun ein hohes Bußgeld wegen der Überladung des Holztransportes. Das Unternehmen erwartet ebenfalls ein hohes Bußgeld.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier

Zentrale Verkehrsdienste

Telefon: 06571-9152-0

www.polizei.rlp.de/pp.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell