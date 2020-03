Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Fahrerin verletzte sich beim Zusammenstoß

53925 Kall-Sötenich (ots)

Ein Mann (47) aus Hellenthal befuhr am Mittwoch um 18.55 Uhr die Trierer Straße in Sötenich in Richtung Kall. Beim Abbiegen nach links auf die Rinner Straße übersah er den Pkw einer entgegenkommenden Frau (36) aus Nettersheim. Die Frau wurde bei dem Zusammenstoß verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

