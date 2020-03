Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Spielautomaten aufgebohrt

53879 Euskirchen (ots)

Bislang Unbekannte bohrten am Montagabend (19.4 Uhr) das Schloss eines Spielautomaten in einer Spielhalle in der Walramstraße auf und entwendeten aus einer Kassette einen Geldbetrag im unteren vierstelligen Euro-Bereich.

Person 1: -Männlich, ca. 40 bis 50 Jahre alt, Drei-Tage-Bart, europäisches Aussehen, schwarze Kappe, schwarzer Schal, graue Arbeitsjacke.

Person 2: männlich, ca. 35 bis 45 Jahre alt, mittellanger, dichter Vollbart, schwarze, kurze Haare, südländisches Aussehen, schwarze Jacke.

Hinweise bitte an die Polizei Euskirchen.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell