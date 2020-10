Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Zeugen nach Verkehrsgefährdung in Elsfleth

Delmenhorst (ots)

Bereits am Mittwoch, dem 02. Oktober 2020, befuhr ein LKW mit Anhänger (Autotransporter) gegen 11:40 Uhr die Landesstraße 865 in Richtung Oldenburg und geriet dabei im Bereich Paradies/Moorhausen mehrfach auf die Gegenfahrspur, so dass entgegenkommende Fahrzeuge (Fahrtrichtung Elsfleth) abbremsen bzw. ausweichen mussten. Betroffene Personen werden gebeten, sich als Zeugen bei der Polizeistation in Elsfleth unter der Telefonnummer 04404-954850 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Stefan Schmitz

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell