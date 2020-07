Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schwerer Unfall zwischen Motorrädern und einem Mähdrecher

Rostock (ots)

Am 14.07.2020 ereignete sich gegen 19:00 Uhr auf der L 11 zwischen Kröpelin und Kühlungsborn ein schwerer Unfall zwischen zwei Motorrädern und einem Mähdrescher. Der Mähdrescher befuhr die L 11 von Kühlungsborn in Richtung Kröpelin. Die beiden Motorräder kamen dem Fahrzeug entgegen. In einer Kurve kollidierten die beiden ihm entgegenkommenden Motorradfahrer mit dem Mähdrecher. Ein 30-jähriger Motorradfahrer verletzte sich dabei leicht und der hinter ihm fahrende 25-jährige Motorradfahrer wurde schwer verletzt. Der schwerverletzte Kradfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht. Zur Unfallaufnahme machte es sich notwendig, die L 11 für drei Stunden voll zu sperren. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro. Michael Brun-Hollien Polizeihauptkommissar PfvD

