Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zerkratzte PKW in Holle

Hildesheim (ots)

(wil) Am 12.07.2020, von 00.30 bis 10 Uhr, zerkratzten bisher unbekannte Täter in Holle-Sillium, zwei ordnungsgemäß abgestellte PKW, ein Seat und ein Ford,in der Straße "Hinter den Gärten". Mit einem offensichtlich spitzem Gegenstand wurden jeweils die Motorhauben zerkratzt. An jedem PKW entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 05063/9010 beim Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth zu melden.

