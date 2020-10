Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfall beim Abbiegen

MeisenheimMeisenheim (ots)

Besondere Vorsicht ist beim Abbiegevorgang generell geboten! Am Dienstagmittag wollte ein 23-Jähriger mit seinem LKW vom Supermarktparkplatz auf die Straße Im Briel nach rechts abbiegen. Um mit dem langen und breiten Fahrzeug um "die Ecke zu kommen" holte er zunächst weit nach links aus. Dies täuschte den zunächst dahinter befindlichen PKW-Fahrer. Er dachte der LKW biegt links ab und fuhr auf der verbleibenden Straßenfläche rechts an dem Truck vorbei, um seinerseits rechts abzubiegen. Der LKW-Fahrer bekommt von der Polizei den Vorwurf gemacht, dass er während seines Abbiegevorganges nicht ausreichend nach anderen Verkehrsteilnehmern Ausschau hielt und in diesem Moment gegen den PKW fuhr. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Am PKW war die Stoßstange abgerissen. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Wären beide Unfallbeteiligte aufmerksamer und vielleicht auch etwas langsamer gewesen hätte dieser Crash vermieden werden können. "Defensives Fahren" war angesagt! |pilek-AH

