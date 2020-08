Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brummifahrer und Baufirma bestohlen

Kierspe/Meinerzhagen (ots)

Ein bisher unbekannter Dieb beklaute am Samstagmorgen einen Lkw-Fahrer an der Volmestraße in Meinerzhagen. An der Anlieferungszone eines Supermarktes war er gerade beschäftigt, als der Dieb in das offene Führerhaus kletterte. Er nahm das Smartphone und die Geldbörse des Mannes und verschwand. Die Tat ereignete sich zwischen 7.15 und 7.20 Uhr. Das Opfer sah noch eine männliche Person auf einem Motorrad davon fahren. Weitere Angaben waren nicht möglich. Hinweise nimmt die Wache Meinerzhagen entgegen.

Diebe klauten zwischen 15.7. und 7.8. zwei Warnbaken und beschädigten eine Absperrschranke auf einer Baustelle an der Wolzenburg in Kierspe. Hinweise nimmt die Wache Meinerzhagen entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell