Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zwei Pkw durchwühlt

Nachrodt (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Freitag an der Klingestraße in zwei Pkw eingebrochen. Der Dieb oder die Diebe versuchten, die Beifahrertür eines schwarzen Honda Prelude aufzuhebeln. Sie zertrümmerten eine Scheibe hinten rechts und durchwühlten das Fahrzeug. Zur möglichen Beute können keine Angaben gemacht werden. In derselben Nacht wurde ein schwarzer Lupo durchwühlt. Dabei brach der Eindringling eine Halterung der Hutablage ab. Seine Beute: Eine gelbe Tasche mit Süßigkeiten im Wert von etwa zehn Euro. Hinweise bitte an die Polizeiwache in Altena, Tel. 9199-0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell