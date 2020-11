Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Sonsbeck - Auto gestohlen

SonsbeckSonsbeck (ots)

Unbekannte stahlen am Samstag, in der Zeit von 01.50 Uhr bis 12.00 Uhr, einen weißen BMW (3er Baureihe/3L), der am Ulmenweg parkte. Das Fahrzeug verfügt über ein "Keyless Go"-System und ist auf das Kennzeichen WES-SL 288 zugelassen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Xanten, Tel.: 02801 / 71420, entgegen.

