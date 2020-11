Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Autofahrer gesucht

DinslakenDinslaken (ots)

Am Donnerstag gegen 07:20 Uhr befuhr eine 16-jährige Mofa-Fahrerin den Kreisverkehr Kirchstraße aus Richtung Heistermannstraße kommend. In Höhe der Kirchstraße fuhr ein PKW-Fahrer in den Kreisverkehr ein. Die 16-Jährige bremste ab, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei stürzte sie und verletzte sich leicht.

Es entstand Sachschaden am Mofa. Nach einem kurzen Wortwechsel setzte der Autofahrer seine Fahrt fort.

Er war in einem grünen Auto unterwegs.

Der Fahrer sowie weitere Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Dinslaken, Tel.: 02064 /6220.

Beschreibung des Autofahrers: 40-50 Jahre alt, Dreitagebart, dicke, schwarze Augenbrauen.

