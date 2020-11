Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Radfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Kamp-LintfortKamp-Lintfort (ots)

Am Sonntag, 01.11.2020, gegen 02:15 Uhr, stürzte ein 19-jähriger Mann aus Kamp-Lintfort mit seinem Fahrrad auf der Saalhoffer Straße in einer Kurve ohne Fremdeinwirkung. Die Ursache lag vermutlich in der Alkoholisierung des Mannes. Bei dem Sturz zog er sich eine Kopfverletzung zu und musste in ein örtliches Krankenhaus verbracht werden. Lebensgefahr bestand nicht. Es wurde eine Blutprobe angeordnet.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel

Leitstelle

Telefon: 0281 / 107-1122

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: poststelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell