Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Fahrzeugscheibe eingeschlagen und Handy entwendet

RintelnRinteln (ots)

(swe). Ein bislang unbekannter Beschuldigter schlug am Mittwoch zwischen 18.50 und 20.10 Uhr die Seitenscheibe eines am Hallenbad Rinteln geparkten Pkw ein und entwendet das im Fahrzeug befindliche Smartphone. Wer Hinweise auf den Täter geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Rinteln. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei: "Lassen Sie keine Wertgegenstände gut sichtbar in ihrem Fahrzeug liegen!"

