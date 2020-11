Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Fußgängerin nach Unfall schwer verletzt +++

OldenburgOldenburg (ots)

Eine 82-jährige Fußgängerin ist am Dienstag bei einem Verkehrsunfall an der Schützenhofstraße schwer verletzt worden. Laut Aussage von Zeugen war die Frau gegen 14.15 Uhr auf die Fahrbahn getreten, ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten. Dort wurde sie vom Peugeot eines 58-Jährigen erfasst, der die Schützenhofstraße entlangfuhr. Die Oldenburgerin stürzte auf die Fahrbahn und wurde dabei schwer am Kopf verletzt. Sie musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 58-Jährige keine Fahrerlaubnis besitzt. Es wurden Ermittlungen eingeleitet. (1372724)

