Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Randalierer beschädigen Bushaltestellen +++

OldenburgOldenburg (ots)

Eine Spur der Verwüstung haben unbekannte Randalierer in der Nacht zu Montag im Stadtnorden hinterlassen. In der Zeit zwischen Mitternacht und 6 Uhr zerstörten die Täter zwischen dem Mühlenhofsweg und der Lagerstraße die Glasscheiben von insgesamt sechs Wartehäuschen von Bushaltestellen. Betroffen sind die Haltestellen "Am Mühlenhofsweg", "Sackhofsweg", "Bürgerbuschweg", "Spreenweg", "Stiekelkamp" sowie "Im Eichengrund". Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf mehrere Tausend Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und hofft auf Hinweise von Zeugen unter der Telefonnummer 0441/790-4115.

