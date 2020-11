POL-OL: +++Pressemitteilung des PK Bad Zwischenahn: Brand im DRK Bereitschaftshaus Bad Zwischenahn+++

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Am Montag, den 23.11.20, gegen 13:40 Uhr, wurde der Großleitstelle der Feuerwehr Oldenburg über Notruf Rauchentwicklung aus dem Haus der DRK Bereitschaft in der Wilhelmstraße 6 in Bad Zwischenahn gemeldet. Unverzüglich wurde die freiwillige Feuerwehr und die Polizei informiert. Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte konnte eine starke Rauchentwicklung aus dem Obergeschoß des Gebäudes festgestellt werden. Die zahlreichen Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehren Bad Zwischenahn, Kayhauserfeld, Aschhausen, Dänikhorst und Elmendorf konnten den Brand zügig löschen. Im Obergeschoß des Hauses war eine Küchenzeile aus bisher unbekannter Ursache in Brand geraten. Zum Zeitpunkt des Brandes hielten sich keine Personen im Gebäude auf. Während der Löscharbeiten war die Wilhelmsstraße gesperrt.

