Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Einbruch in Getränkemarkt +++

OldenburgOldenburg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag stiegen Einbrecher in das Gebäude eines Getränkemarkts an der Alexanderstraße ein und entwendeten eine bislang unbekannte Menge an Tabakwaren.

Die Täter hatten sich in der Zeit zwischen 22.15 und 8.30 Uhr gewaltsam Zutritt zum Kassenbereich des Geschäfts verschafft. Aus den Verkaufsregalen zogen die Diebe die Zigarettenschachteln heraus und flüchteten anschließend mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.

Bereits in der Nacht vom 17. auf den 18. November war es dort zu einem ähnlichen Diebstahl gekommen:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68440/4767752

Der Zentrale Kriminaldienst der Oldenburger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise können unter der Telefonnummer 0441/790-4115 gegeben werden. (1367232)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Pressestelle

Stephan Klatte

Telefon: 0441 790 4004

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell