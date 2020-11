Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Brandstifter festgenommen +++

OldenburgOldenburg (ots)

Bereits am Samstag, dem 14. November 2020, kam es in der Nadorster Straße zwischen 4.10 und 4.20 Uhr zu zwei Bränden. In dem ersten Fall wurde eine Mülltonne in Brand gesetzt, welche an der Wand eines Wohnhauses stand. Durch das Feuer wurden neben der Mülltonne auch ein Teil der Hausfassade und ein Holzschuppen beschädigt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Nur wenige Minuten später wurden etwa 300 m entfernt drei Altkleidercontainer in Brand gesetzt. Auch hier löschte die Feuerwehr die Flammen. In unmittelbarer Nähe der Tatorte wurde ein 30-jähriger Oldenburger von der Polizei kontrolliert. Wie die Ermittlungen im Nachhinein ergaben, handelt es sich dabei mutmaßlich um den Brandstifter.

Das Amtsgericht Oldenburg erließ am vergangenen Donnerstag gegen den 30-Jährigen Haftbefehl, welcher noch am selben Tag umgesetzt werden konnte. (1332092)

