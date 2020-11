Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin

ZweibrückenZweibrücken (ots)

Am Samstagnachmittag, den 21.11.2020 gegen 15:30 Uhr kam es in der Römerstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Radfahrerin. Hierbei befuhr ein 38-Jährige PKW Fahrer die Taubenstraße und wollte anschließend nach links in die Römerstraße einbiegen. Hierbei übersah der 38-Jährige Mann eine entgegenkommende 79-Jährige Radfahrerin und touchierte diese mit seinem PKW. Durch den Zusammenstoß wurde die Radfahrerin leicht am Bein verletzt und ihr Fahrrad beschädigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell