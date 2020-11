Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Dreister Betrüger versucht sein Glück

ZweibrückenZweibrücken (ots)

Am Freitagnachmittag, den 20.11.2020 gegen 15:45 Uhr kam es in einem Lebensmittelmarkt in der Saarlandstraße in Zweibrücken zu einem versuchten Betrug. Wie durch Mitarbeiter des Lebensmittelmarktes mitgeteilt wurde, versuchte ein 39-Jähriger Mann aus Zweibrücken ein Dampfbügeleisen umzutauschen. Da der Mann jedoch keinen Kassenbeleg für die Ware vorweisen konnte und der Sachverhalt den Mitarbeitern merk-würdig vorkam, wurden die Videoaufzeichnungen ausgewertet. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der 39-Jährige Beschuldigte das Dampfbügeleisen aus der Warenauslage entnommen hatte und direkt an den Kassenbereich ging, um anschließend die ordnungsgemäße Rückgabe vorzutäuschen. Auf den Beschuldigten kommt nun eine Strafanzeige wegen Betruges zu. |pizw

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell