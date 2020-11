Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Kleinkraftrad massiv beschädigt

ContwigContwig (ots)

Am Freitag, den 20.11.2020 im Zeitraum zwischen 11:30 Uhr und 13:00 Uhr kam es in der Straße "Am Höfchen" in Contwig am dortigen Bahnhof zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Kleinkraftrad. Hierbei wurde das schwarze Kleinkraftrad massiv zerstört, in dem sämtliche Verkleidungsteile abgerissen und in einen angrenzenden Busch geworfen wurde. Aufgrund des massiven Schadens ist davon auszugehen, dass die absichtlichen Beschädigungen mit erheblichem Lärm verbunden waren. Der Sachschaden beträgt ca. 800 Euro. Durch Zeugen konnte eine Gruppe von Heranwachsenden beobachtet werden, welche sich in der Nähe des Kleinraftrades aufhielten und anschließend mit dem Zug die Örtlichkeit verlassen hatten. Die Polizei Zweibrücken bittet um Zeugenhinweise unter der Tel. 06332/976-0 oder unter pizweibruecken@polizei.rlp.de |pizw

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell