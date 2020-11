Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: PKW prallte gegen Transporter- Unfallverursacher war betrunken

SpornitzSpornitz (ots)

Ein erheblich alkoholisierter Autofahrer hat am Montagnachmittag auf der B 191 in Spornitz einen Auffahrunfall verursacht, wobei erheblicher Sachschaden an zwei Fahrzeugen entstand. An einer Baustellenampel war der 49-jährige Autofahrer mit seinem PKW augenscheinlich ungebremst auf einen verkehrsbedingt haltenden Kleintransporter aufgefahren. Beide Fahrer blieben unverletzt, jedoch stellte die Polizei beim mutmaßlichen Unfallverursacher einen Atemalkoholwert von 2,58 Promille fest. Zudem ist der 49-jährige Deutsche nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Im Zuge der Unfallaufnahme und der Bergung beider Fahrzeuge kam es zu Verkehrsbehinderungen. Die Polizei brachte den alkoholisierten Autofahrer zur Blutentnahme und erstattete Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell