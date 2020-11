Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht

HinterweidenthalHinterweidenthal (ots)

Am 18.11.2020 stellte der Geschädigte seinen Opel Insignia im Zeitraum von 13:20 Uhr bis 22:30 Uhr auf dem Mitfahrerparkplatz in der Bahnhof-straße ab. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte diesen beim Aus-/Einparken am hinteren Stoßfänger und entfernte sich danach vom Unfallort. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Dahn unter Tel. 06391 9160 zu melden. / pidn

