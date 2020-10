Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

FW-RD: Feuer in Dachdeckerei in Aukrug-Böken (Kreis Rendsburg-Eckernförde)

Am Sonntag 25.10.2020, 9:45 Uhr, wurden die Feuerwehren Aukrug-Böken und Aukrug-Innien zu einem Feuer in einer Dachdeckerei in der Bökener Straße gerufen. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannte ein Teil der Werkstatt. Durch entschlossenes Eingreifen der Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht werden. Es entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand. 25 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren, sowie Polizei und Rettungsdienst waren im Einsatz. Nach ca. 45 Minuten war der Einsatz beendet. Über Ursache des Feuers sowie Schadenshöhe kann keine Angabe gemacht werden.

