Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hünxe-Drevenack, Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Hünxe-Drevenack (ots)

Am Sonntag, den 13.09.2020, gegen 11:25 Uhr ereignete sich in Hünxe-Drevenack, Schermbecker Landstraße / Parzellenweg ein Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen. Ein 61-jähriger Mann aus Hamm befuhr mit seinem PKW die Schermbecker Landstr. in Drevenack von Schermbeck kommend in Richtung Wesel. Er beabsichtigte, nach rechts in den Parzellenweg abzubiegen. Hinter ihm befand sich ein 36-jähriger Mann aus Schermbeck mit seinem PKW. Dieser bemerkte das Abbremsen des vor ihm fahrenden PKW zu spät und es kam zum Auffahrunfall im Einmündungsbereich. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der PKW aus Hamm nach rechts in den Seitengraben geschoben. Beide Fahrzeugführer sowie die 81-jährige Beifahrerin des PKW aus Hamm wurden leicht verletzt. Die Insassen des PKW aus Hamm wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Für die Unfallaufnahme und Bergung des PKW musste die Schermbecker Landstraße halbseitig gesperrt und der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro

