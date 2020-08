Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Montag, 31. August 2020:

Wolfenbüttel (ots)

Cremlingen: Verkehrsunfall, Mofafahrer leicht verletzt

Sonntag, 30.08.2020, gegen 16:00 Uhr

Ein 18-jähriger Mofafahrer beabsichtigte am Sonntagnachmittag in Cremlingen, Gardessener Straße, mit seinem Mofa im Bereich einer Feldzufahrt zu wenden. Hierbei übersah er offensichtlich den nachfolgenden PKW, so dass es zur Kollision kam. Durch den Sturz verletzte sich der Mofafahrer leicht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von zirka 1800 Euro.

Schöppenstedt: Lack eines parkenden PKW zerkratzt

Samstag, 29.08.2020, bis Sonntag, 30.08.2020

In der Nacht von Samstag auf Sonntag zerkratzen unbekannte Täter die linke Fahrzeugseite eines dunklen Audi A6 in der Straße In den Gärten in Schöppenstedt. Der Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Schöppenstedt. Tel.: 05332/946540

Wolfenbüttel: Körperverletzung

Sonntag, 30.09.2020, gegen 09:00 Uhr

Am Sonntagmorgen, gegen 09:00 Uhr, gerieten am Schulwall, Durchgang zum Bahnhof, zwei Personen aus bislang ungeklärten Gründen vermutlich zunächst in verbalen Streit. Im weiteren Verlauf kam offensichtlich auch ein Messer zum Einsatz, wobei beide Männer, 21 und 31 Jahre alt, sich verletzten. Sie wurden mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen, der Hintergrund des vermeintlichen Streites ist derzeit unbekannt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

Polizeikommissariat Wolfenbüttel

Frank Oppermann

Telefon: 05331 / 933 - 104

E-Mail: frank.oppermann65@polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell