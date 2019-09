Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mann belästigt auf Cityfest Frauen - weitere Opfer gesucht

Espelkamp (ots)

Ein 52-jähriger Mann steht im dringenden Verdacht, am Samstagabend während des Cityfestes mindestens zwei Frauen belästigt zu haben. Zeugenhinweise zufolge könnte es weitere Opfer gegeben haben. Nun bittet die Polizei die Geschädigten sich bei den Ermittlern der Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0571) 8866-0 zu melden.

Gegen 21.30 Uhr meldete der Sicherheitsdienst des Festes der Leitstelle der Polizei, dass man einen Mann festgestellt habe, der zuvor Frauen sexuell belästigt hätte. Kurze Zeit später konnten Einsatzkräfte den Tatverdächtigen in der Nähe des Rathauses stellen. Hierbei handelte es sich um einen Deutschen mit russischer Abstammung. Vor Ort trafen die Beamten zudem zwei Frauen (18 und 20) an, die angaben, dass sie von dem Mann - trotz der Aufforderung dies zu unterlassen - körperlich bedrängt wurden. Zudem meldete sich eine Zeugin, die kurz zuvor eine weitere Tat videografiert hatte. Darüber hinaus teilten Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes mit, dass der Preußisch Oldendorfer bereits am Freitagabend sowie in der Nacht zu Samstag aufgefallen sei. Eine konkrete Tat sei hier aber nicht beobachtet worden.

Im Anschluss der Ermittlungen vor Ort verbrachte eine Streifenwagenbesatzung den Alkoholisierten ins Polizeigewahrsam nach Minden, wo er auch die Nacht verbringen musste. Hier wurde ihm zudem eine Blutprobe entnommen.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:



Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell