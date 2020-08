Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 28.08.-30.08.2020

Peine (ots)

Kriminalitätslage

Sachbeschädigung einer Hauseingangstür

Peine Kernstadt; Fröbelstr. 23, 28.08.2020, 18:00 Uhr

Durch einen Zeugen wird der Polizei mitgeteilt, dass es zu einer Sachbeschädigung eines Glaseinsatzes einer Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses gekommen ist. Für den Vorfall verantwortlich seien drei Kinder, die sich im Anschluss vor Ort entfernt haben. Eine Beschreibung der Kinder liegt bislang nicht vor. Weitere Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise an das Polizeikommissariat Peine, Tel. 05171-999115, zu richten.

Körperliche Auseinandersetzung

Stederdorf; Hesebergweg Ecke Händelstraße, 28.08.2020, 23:45 Uhr

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten kommt es im Bereich Stederdorf. Die alarmierte Polizei kann die Beteiligten noch trennen, jedoch die Hintergründe der Auseinandersetzung vor Ort nicht abschließend klären. Insgesamt werden drei Strafverfahren wegen vorsätzlicher Körperverletzungsdelikte eingeleitet.

Diebstahl eines Pkw

Wendeburg; L 475, Abschnitt 350, Abzweig zum Mittellandkanal, 28.08.2020, Tatzeitraum 19:30 Uhr bis 23:20 Uhr

Durch bislang unbekannte Täter kann ein geparkter Pkw Volkswagen T4 auf einem Feldweg auf bislang unbekannte Art und Weise entwendet werden. Weiterhin kann ein im Pkw befindliches Kraftrad der Marke Piaggio ebenfalls gestohlen werden. Der Schadenswert beziffert sich auf ca. 8500 EUR. Zeugen werden gebeten sachdienliche Hinweise an das Polizeikommissariat Peine, Tel. 05171-999115, zu richten.

Wechselseitige Nötigung

Peine Kernstadt; Horstweg 36 A, 29.08.2020, 11:30 Uhr

Nach vorangegangenen Streitigkeiten im Straßenverkehr zwischen einem Kraftfahrzeugführer (m/55) und einem Fahrradfahrer (m/29) über dessen Fahrweise, kommt es zu einer wechselseitigen Nötigung. Während des Streitgespräches hebt der Fahrradfahrer selbiges in die Höhe und geht damit auf den Kraftfahrzeugführer zu. Dieser wiederum holt ein hölzernes Schlagwerkzeug hervor. Nach einem kurzen Wortgefecht trennen sich die beiden Streitsuchenden.

Ladendiebstahl

Stederdorf; Heinrich-Hertz-Str. 12, 29.08.2020, 18:00 Uhr

Zu einem Ladendiebstahl kommt es, als ein männlicher Täter die Barcode-Etiketten teilweise entfernt und versucht das Geschäft zu verlassen. Rechtzeitig kann dies jedoch vom Ladendetektiv bemerkt und der Ladendieb gestoppt werden. Ein entsprechendes Strafverfahren wird eingeleitet.

Fahrraddiebstahl

Lengede; Kleine Str. 3, 29.08.2020, Tatzeitraum 22:45 Uhr bis 22:50 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter sucht gezielt den Innenhof auf, in welchem das gesicherte Fahrrad abgestellt ist. Anschließend entfernt er die Fahrradsicherung und kann dieses entwenden. Ein Zeuge kann folgende Täterbeschreibung abgeben: - 25-40 Jahre - männlich - Glatze oder kurze Haare - Sportliches Erscheinungsbild - Helles T-Shirt

Weitere Zeugen werden gebeten sachdienliche Hinweise an das Polizeikommissariat Peine, Tel. 05171-999115, zu richten.

Streitigkeiten enden im Gewahrsam

Peine Kernstadt, Neue Schmiedestr. 12, 30.08.2020, 00:50 Uhr

Ein 24-Jähriger Peiner gerät aufgrund des übermäßigen Konsums von Alkohol auf einer Familienfeier mit Angehörigen in Streit. Der Streit eskaliert als der Verursacher diverse Terrassenmöbel beschädigt. Gegenüber den hinzukommenden Beamten wird gleiches Verhalten an den Tag gelegt, was eine Unterbringung in der Gewahrsamszelle zur Ausnüchterung zu Folge hat.

Verkehrslage

Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen

Peine Kernstadt; Anschlussstelle BAB 7 Ecke Schwarzer Weg, 28.08.2020, 13:24 Uhr

Zwischen zwei beteiligten Pkw kommt es zu einem Verkehrsunfall, als der von Autobahn abfahrende Verkehrsteilnehmer (m/25) im Abbiegevorgang nach links, den vorfahrtsberechtigten Verkehrsteilnehmer (Fahrer:m/46;Beifahrerin: w/18), welcher aus Fahrtrichtung Stederdorf kommt, übersieht. Insgesamt werden durch den Zusammenstoß alle drei Personen leicht verletzt. Dabei entsteht ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 EUR. Weiterhin erleiden beide Fahrzeuge einen Totalschaden. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme wird der Verkehrsfluss durch Ab-/Umleitungsmaßnahmen zeitweise eingeschränkt.

Verkehrsunfallflucht

Telgte; Hannoversche Heerstr. 28, 28.08.2020, Tatzeitraum 06:30 Uhr bis 15:00 Uhr

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer verursacht mit seinem Kraftfahrzeug durch Streifen des hinteren Radkastens eines geparkten Pkw einen Verkehrsunfall. Leider entfernt sich dieser Verkehrsteilnehmer ohne für die Schadenregulierung notwendige Maßnahmen getroffen zu haben. Durch den Verkehrsunfall entsteht ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 EUR. Etwaige Zeugen werden gebeten sachdienliche Hinweise an das Polizeikommissariat Peine, Tel. 05171-999115, zu richten.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Edemissen; Bergstr. 7, 28.08.2020, 21:00 Uhr

Eine Funkstreifenwagenbesatzung kann einen Fahrzeugführer (m/17) mit seinem Mofa mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit im öffentlichen Straßenverkehr feststellen. Eine nachfolgende Geschwindigkeitsmessung an einem stationären Messgerät erhärtet den Verdacht der Beamten, was die Einleitung eines Strafverfahrens wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis zur Folge hat.

Verstoß gegen die Abgabenordnung i.V.m. Kraffahrzeugsteuergesetz

Edemissen; Oedesser Str., 29.08.2020, 02:55 Uhr

Obwohl eine Fahrzeugführerin (w/51) ihren Lebensmittelpunkt seit mehr als einem halben Jahr in der Bundesrepublik Deutschland hat, führt diese ihren Pkw mit litauischer Zulassung im öffentlichen Verkehrsraum. Zum gleichen Zeitpunkt hat jedoch selbige Fahrtstrecke ebenfalls eine Funkstreifenwagenbesatzung, die im Rahmen einer Verkehrskontrolle den Verstoß nach der Abgabenordnung i.V.m. Kraftfahrzeugsteuergesetz feststellen können. Daher erfolgt nun die Einleitung eines Strafverfahrens und die Untersagung der Weiterfahrt.

Verkehrsunfallflucht

Hohenhameln; Mönneckenstr., 29.08.2020, 07:09 Uhr

Aufgrund zunächst unbekannter Ursache kommt ein Kraftfahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und prallt hierbei gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls kommt das Kraftfahrzeug entsprechend wieder auf der Fahrbahn zum Stehen. Als die Beamten dann am Unfallort eintreffen, kann das verunfallte Fahrzeug ohne den Fahrzeugführer vorgefunden werden. Entsprechende Maßnahmen zur Verkehrsunfallaufnahme werden zunächst durchgeführt. Einige Stunden später kann jedoch der Unfallverursacher angetroffen werden. Dabei kann der Einfluss von Betäubungsmittel festgestellt werden, wodurch eine Blutprobenentnahme zur Beweiserhebung durchgeführt werden musste. Da es sich bei dem Unfallverursacher um einen britischen Staatsangehörigen ohne festen Wohnsitz handelte, musste dieser eine Sicherheitsleistung zahlen. Unfallzeugen werden gebeten sachdienliche Hinweise an das Polizeikommissariat Peine, Tel. 05171-999115, zu richten.

Verkehrsunfallflucht

Ilsede; Schützenstraße 19, 17:45 Uhr

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer verursacht mit seinem Kraftfahrzeug beim Rückwärtsausparken einen Verkehrsunfall. Leider entfernt sich dieser Verkehrsteilnehmer ohne für die Schadenregulierung notwendige Maßnahmen getroffen zu haben. Durch den Verkehrsunfall entsteht leichter Sachschaden. Etwaige Zeugen werden gebeten sachdienliche Hinweise an das Polizeikommissariat Peine, Tel. 05171-999115, zu richten.

Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Lengede; Schachtweg, dortiger Schützenplatz, 30.08.2020, 00:30 Uhr

Während einer Kontrolle eines 20-Jährigen Kraftfahrzeugführers können Beamte deutlichen Cannabisgeruch aus dem Innenraum des Fahrzeuges wahrnehmen. Eine entsprechende Durchsuchung bestätigt den Verdacht. Das aufgefundene Beweismittel wird beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet.

