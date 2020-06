Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: In ein Einfamilienhaus eingebrochen

Ratzeburg (ots)

02. Juni 2020 - Kreis Stormarn - 01. Juni 2020 - Reinbek

Am 01. Juni 2020, in dem Zeitraum von 10:35 bis 11:20 Uhr, kam es im Grenzweg in Reinbek zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Nach dem derzeitigen Ermittlungstand verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum Innenbereich des Hauses. Der Innenbereich wurde nach Wertgegenständen durchsucht. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Zur Höhe des Stehlgutes und zum entstandenen Gesamtsachschaden können noch keine Angaben gemacht werden.

Die Kriminalpolizei Reinbek hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen:

Wer kann Angaben zur Tat machen? Wer hat in dem o.g. Tatzeitraum im Grenzweg und der näheren Umgebung verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet?

Hinweise bitte an die Polizei in Reinbek unter der Telefonnummer 040 / 7277070.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg

- Stabsstelle / Presse -

Conny Habo

Telefon: 04541/809-2011

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell