Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl in Getränkemarkt

PirmasensPirmasens (ots)

Am 20.11.2020, gegen 15:00 Uhr, kam es in einem Getränkemarkt in der Arnulfstraße in Pirmasens zu einem Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter fragte einen Mitarbeiter des Marktes auf englischer Sprache, ob er, um im Geschäft Zigaretten kaufen zu können, einen deutschen 50 EUR Schein bekommen könne. Als der Mitarbeiter mehrere solcher Scheine aus der Kasse holte, griff der Täter diese und rannte aus dem Markt. Er soll etwa 30 Jahre alt und etwa 190 cm groß sowie von kräftiger Statur gewesen sein. Sein Aussehen sei arabisch mit kurzen, dunklen Haare gewesen und er habe einen langen, beigefarbenen Mantel mit dicken, dunklen Knöpfen getragen. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Diebstahl Beobachtungen gemacht haben oder den Täter anhand der Beschreibung wiedererkennen, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 oder per E-Mail pi-pirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell