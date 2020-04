Polizei Dortmund

POL-DO: Vier Verletzte bei Verkehrsunfall auf der A 40

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0403

Bei einem Verkehrsunfall auf der A 40 bei Bochum-Werne sind am Mittwochmittag (15. April) vier Personen leicht verletzt worden. Die Autobahn musste zwischenzeitlich gesperrt werden.

Der Unfall ereignete sich gegen 13.50 Uhr in Richtung Dortmund. Laut ersten Zeugenaussagen fuhr ein 29-Jähriger aus Wuppertal zu diesem Zeitpunkt an der Anschlussstelle Bochum-Werne auf die Autobahn auf. Dabei verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Auto, das über beide Fahrstreifen nach links gegen die dortige Betonschutzmauer schleuderte. An dieser rutschte es entlang, kippte um und blieb schließlich auf der Seite liegen. Eine 30-Jährige aus Altena, die mit ihrem Wagen ebenfalls in Richtung Dortmund unterwegs war, musste dem schleudernden Fahrzeug ausweichen und prallte gegen den Lkw eines 46-Jährigen aus Geseke, der den rechten Fahrstreifen befuhr.

Bei dem Unfall wurden der 29-Jährige und die 30-Jährige sowie die beiden Mitinsassinnen des Wuppertalers (24, aus Hilden, und 26, aus Bochum) leicht verletzt.

Die Autobahn blieb an der Unfallstelle bis ca. 14.40 Uhr gesperrt.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 8.000 Euro.

