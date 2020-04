Polizei Dortmund

POL-DO: Feuer in Wohnhaus an der Nordstraße: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 402

Brandstiftung ist nach ersten Ermittlungen der Polizei die Ursache für ein Feuer in einem Wohnhaus an der Nordstraße in Dortmund. Dort zündete vermutlich ein Mieter am Mittwoch (15.4.2020) gegen 16.30 Uhr seine Wohnung an.

Die Flammen zerstörten die Wohnung. Mitarbeiter des Ordnungsamtes, die in dem Haus zur Hilfe eilen wollten, mussten mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ein Krankenhaus aufsuchen. Für die Löscharbeiten der Feuerwehr sperrten die Polizei und das Ordnungsamt der Stadt Dortmund umliegende Straßen.

Während des Feuerwehreinsatzes meldete sich der Mieter der brennenden Wohnung bei der Polizei. Er gab an, das Feuer gelegt zu haben. Das Motiv des 42-jährigen Mannes liegt im persönlichen Bereich. Er ist vermutlich psychisch krank. Die Polizei nahm ihn vorläufig fest und ermittelt wegen des Verdachts auf schwere Brandstiftung gegen ihn.

