Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Versuchter PKW-Diebstahl

Täter flüchten

Emmerich (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (2. März 2020) versuchten unbekannte Täter offenbar, einen weißen VW Golf zu stehlen, der auf der Eltener Straße abgestellt war. Der Fahrzeugbesitzer stellte am Montagmorgen Hebelspuren an einer der hinteren Türen des Autos fest. Der Diebstahlversuch blieb jedoch erfolglos, so dass die Täter ohne den Golf in unbekannte Richtung flüchteten. Hinweise bitte an die Kripo Emmerich unter 02822 7830. (cs)

