Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Einbruch

Kerken (ots)

Offenbar durch die hintere Eingangstür haben sich unbekannte Einbrecher am Sonntag, 01.03.2020, Zugang zu einem Einfamilienhaus am der Dorfstraße in Stenden verschafft. Die Eigentümer hatten das Haus gegen 16.45 Uhr verlassen und waren gegen 23.45 Uhr zurückgekehrt. Zwischenzeitlich hatten die Unbekannten diverse Behältnisse durchwühlt und eine Tür im ersten Obergeschoss aufgebrochen. Sie erbeuteten eine geringe Menge Bargeld. Ein Anwohner hatte um 21.30 Uhr bemerkt, dass die Eingangstür seiner Nachbarn offenstand und sie zunächst nichtsahnend wieder zugezogen, jedoch vorsorglich den Sohn der Geschädigten verständigt. Die Kripo Geldern, Telefon 02831-1250, sucht weitere Zeugen. (SI)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell