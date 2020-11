Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Küchenbrand in Metjendorf++

OldenburgOldenburg (ots)

++ Am Sonntag, den 22.11.2020, gegen 13:15 Uhr kam es in der Ulmenstraße in Wiefelstede-Metjendorf zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet eine in Betrieb genommene Friteuse in Brand. Dieser Brand, der sich auch auf Teile der Küche ausdehnte, wurde durch mehrere Ortsfeuerwehren bekämpft. Die 80-jährige Hausbewohnerin wurde leicht verletzt und ist in ein Krankenhaus verbracht worden. Durch den Schaden und die Verrußungen ist das Gebäude derzeit nicht bewohnbar. Die Schadenshöhe wird nach ersten Einschätzungen im niedrigen fünfstelligen Bereich vermutet. Durch die Polizei ist ein Ermittlungsverfahren zur Feststellung der Brandursache eingeleitet worden.++

