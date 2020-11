Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Verkehrsunfall zwischen Sattelzug und Radfahrer (Lebensgefahr)+++ +++ Verkehrsunfallflucht +++

OldenburgOldenburg (ots)

+++ Verkehrsunfall zwischen Sattelzug und lebensgefährlich verletztem Radfahrer +++ Am Samstag, den 21.11.2020, kommt es im Bereich Hundsmühler Straße, Einmündungsbereich Ahlkenweg, um 02:25 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Sattelzug aus den Niederlanden und einem 19-jährigen Radfahrer: Nach derzeitigem Ermittlungsstand beabsichtigt der Fahrradfahrer Zeugenaussagen zufolge die Hundsmühler Straße aus dem Ahlkenweg kommend zu queren und übersieht dabei den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Sattelzug. Es kommt zu einem Frontalzusammenstoß, in dessen Zuge der Radfahrer mehrere Meter mitgeschleift und lebensbedrohlich verletzt wird. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme musste die Hundsmühler Straße zwischen Hausbäker Weg und Ahlkenweg voll gesperrt werden. (1363863) +++ Verkehrsunfallflucht +++ Am Freitagabend, den 20.11.2020, kommt es in der Kennedystraße gegen 21:35 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein Pkw touchiert nach derzeitigem Kenntnisstand einen Laternenmast abseits der Fahrbahn, wodurch dieser nicht unerheblich beschädigt wird. Der oder die unbekannte Fahrzeugführer/-in entfernt sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Pkw kann im Zuge der eingeleiteten Fahndung im Nahbereich abgestellt aufgefunden und sichergestellt werden. Personen, die Hinweise zum Unfallhergang und / oder zu Fahrzeuginsassen geben können werden gebeten, sich mit der Polizei unter Tel. 0441/790-4115 in Verbindung zu setzen. (1363372)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Einsatz- und Streifendienst 2

Dienstschichtleiter

Telefon: 0441/7904217

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell