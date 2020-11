Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Vorläufige Festnahme eines Tatverdächtigen im Zusammenhang mit dem versuchten Tötungsdelikt in Bad Zwischenahn +++

OldenburgOldenburg (ots)

Im Zusammenhang mit dem versuchten Tötungsdelikt, welches sich in der vergangenen Woche in Bad Zwischenahn ereignet hat, wurde gestern ein Tatverdächtiger vorläufig festgenommen.

Die Polizei berichtete bereits mehrfach über den Fall:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68440/4762211 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68440/4767116

Die DNA-Untersuchungen von am Tatort vorgefundenem Spurenmaterial führten zur Identifizierung des Täters. Hierbei handelt es sich um einen 40-jährigen Mann, der im Landkreis Ammerland seinen Wohnsitz hat. Dieser wurde am noch gestrigen Abend nach Vorliegen des Untersuchungsergebnisses im Nahbereich seiner Wohnanschrift vorläufig festgenommen und wird heute dem Haftrichter vorgeführt. Zu seiner Motivlage machte der Mann keine Angaben. An einer Hand hatte er - wie anhand der Spurenlage am Tatort vermutet - eine frische Verletzung. Die Ermittlungen dauern an. Zu den Hintergründen der Tat kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden.

