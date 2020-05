Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Absturz eines Hubschraubers bei Notlandeübung

Welling (ots)

In der Gemarkung Welling kam es am Donnerstag, den 21.05.2020, gegen 14:00 Uhr bei einem Schulungsflug zu einem Absturz eines Hubschraubers auf einer Ackerfläche. Im Rahmen des Schulungsfluges kam es bei einer Notlandeübung zu einer Bodenberührung, wodurch der Hubschrauber umkippte. Am Hubschrauber entstand Totalschaden. Bei dem Unglück wurde niemand verletzt. Der Hubschrauber musste durch eine Spezialfirma geborgen werden. Weiterhin waren Feuerwehren, sowie das DRK im Einsatz.

