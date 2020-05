Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: -Korrektur- Nordhorn - Abkommen von Fahrbahn

Nordhorn (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist ein bisher unbekannter Fahrzeugführer an der Kreuzung Gildehauser Weg und Twentenfeldweg in Nordhorn nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dabei fuhr er ein Erdgasschild, sowie ein Straßenschild um. Aufgrund der Unfallspuren ist der Pkw vermutlich vorne, im mittleren Stoßstangenbereich beschädigt. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Nordhorn, Tel. 05921/3090, zu melden.

