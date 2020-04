Polizei Essen

POL-E: Essen: 49-Jähriger beleidigt 17-Jährige, wirft mit Handy nach ihr und leistet Widerstand gegenüber der Polizei

Essen (ots)

45239 E.-Werden: Ein 49-Jähriger hat am Donnerstag, 23. April, gegen 20.30 Uhr, am Bahnhof Essen-Werden eine 17-Jährige sexuell beleidigt. Anschließend warf er sein Handy nach der Jugendlichen und verletzte sie damit leicht im Gesicht. Zeugen hielten den Mann fest, bis die alarmierte Polizei eintraf. Zur Verhinderung weiterer Straftaten sollte der Mann in Gewahrsam genommen werden. Er sperrte sich jedoch zunächst dagegen, in den Streifenwagen gebracht zu werden. Auch auf dem Weg zur Polizeiwache und in der Wache wehrte sich der Mann gegen die Maßnahmen der Polizei und leistete wiederholt Widerstand. Außerdem beleidigte er die Beamten mehrfach. Da der Verdacht bestand, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurden ihm von einem Arzt Blutproben entnommen. Anschließend wurde er ins Polizeigewahrsam gebracht. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung auf sexueller Grundlage und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. /bw

