Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Sachbeschädigungen durch Randalierer+++

OldenburgOldenburg (ots)

Am 21.11.2020, gegen 20:35 Uhr, kommt es im Bereich eines Wohnhauses an der Cloppenburger Straße, das sich im Bereich der einmündenden Straßen Am Pulverturm und Am Stübenhaus befindet, zu Sachbeschädigungen durch einen derzeit unbekannten männlichen Randalierer. Dieser tritt dabei zunächst mit großem Kraftaufwand gegen die Hauseingangstür des Wohnhauses und beschädigt diese dabei erheblich. Dann reißt er einen Gartenzaun aus der Verankerung heraus und wirft diesen gegen die zuvor angegangene Wohnungstür. Der Verursacher entfernt sich nach der Tat unerkannt in unbekannte Richtung. Der Verursacher ist ca. 1,80m groß, hat kurze blonde Haare, ist breit gebaut und trägt eine schwarze Jacke und Jeans. Wer die Tat beobachtet und / oder akustisch vernommen hat und sachdienliche Hinweise hierzu geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter der Tel.: 0441 790 4115.

