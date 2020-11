Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Schwerer Verkehrsunfall durch Frontalzusammenstoss auf B 401 in Edewecht+++

OldenburgOldenburg (ots)

Am Sonntag, dem 22.11.2020, gegen 21:40 Uhr kam es auf der Küstenkanalstraße (Bundesstraße 401) in Edewecht zwischen den Ortschaften Jeddeloh II und Husbäke zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhr ein 52jähriger Emsländer aus Papenburg mit seinem PKW Opel Corsa die Bundesstraße in Richtung Emsland. Aus bislang unbekannten Gründen kam der PKW leicht nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet auf den dortigen Grünstreifen. Anschließend gelangte der Opel nach links auf den Gegenfahrstreifen und prallte dort annähernd frontal mit dem entgegenkommenden PKW Seat eines 38jährigen Oldenburgers zusammen. Durch den Zusammenprall wurde der Unfallverursacher in seinem PKW Opel eingeklemmt. Den alarmierten freiwilligen Feuerwehreinheiten aus Husbäke, Jeddeloh II und Edewecht gelang es zügig den einzigen Insassen mit schwerem technischen Gerät zu befreien. Nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort wurde der Papenburger mit schweren jedoch nicht lebensbedrohlichen Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Oldenburger Krankenhaus eingeliefert. Der 38jährige Unfallgegner erlitt augenscheinlich nur leichtere Verletzungen und wurde ebenfalls vom Rettungsdienst in ein Oldenburger Krankenhaus eingeliefert. Aufgrund der stark beschädigten Fahrzeuge und des vorhandenen Trümmerfeldes musste der Bereich der Verkehrsunfallstelle bis zur Bergung durch zwei beauftragte Abschleppunternehmen sowie der anschließenden Fahrbahnreinigungsarbeiten durch die Straßenmeisterei und einem Fachunternehmen bis ca. 23:15 Uhr voll gesperrt bleiben.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

PK Bad Zwischenahn

Telefon: +49(0)4403/927 115

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell