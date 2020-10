POL-GM: 061020-812: Suche nach Unfallverusacher

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Nach einer Verkehrsunfallflucht auf der Großberghauser Straße am vergangenen Wochenende sucht die Polizei nach einem anthrazitfarbenen Fahrzeug als Verursacher. Zwischen 19 Uhr am Freitagabend (2. Oktober) und 2 Uhr in der Nacht war ein unbekannter Fahrzeugführer auf der Großberghauser Straße in Richtung der Bundesstraße 483 gefahren. In einer scharfen Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte etwa 20 Meter Weidezaun. An der Unfallstelle konnte die Polizei ein Fahrzeugteil sicherstellen, welches vermutlich zu einem Opel Meriva der Baujahre 2003 - 2010 passt (siehe Foto). Das Verursacherfahrzeug müsste im Frontbereich deutliche Unfallspuren aufweisen. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

