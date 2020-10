Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 051020-810: Zwei Festnahmen bei Verkehrskontrolle

Gummersbach (ots)

Einen guten Riecher hatte eine Streifenwagenbesatzung, die am Sonntagabend (4. Oktober) in Vollmerhausen einen Ford Mondeo anhielt; die beiden Insassen saßen in einem gestohlenen Auto, hatten offenbar soeben einen Kennzeichendiebstahl verübt und gegen den Beifahrer lag ein Haftbefehlt vor. Gegen 23.20 Uhr hatte eine Polizeistreife den Mondeo auf der Vollmerhauser Straße angehalten. Auffällig war, dass die beiden Fahrzeuginsassen Handschuhe trugen, was sie mit der kalten Witterung begründeten. Der Fahrer, ein 21-Jähriger aus Wiehl, gab den Beamten gegenüber zunächst falsche Personalien an, was bei der Überprüfung allerdings schnell aufflog. Daraufhin rückte der Wiehler mit seiner wahren Identität heraus und gab zudem zu, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Da die an dem Fahrzeug befindlichen Kennzeichen nicht zu dem Fahrzeug passten und zudem gefälschte Siegel aufwiesen, schaute die Polizei auch bei dem Auto genauer hin; es lag im Fahndungsbestand der Polizei als gestohlen ein. Im Auto selbst fanden die Polizisten zwei Kennzeichen, die zu einem nicht weit vom Kontrollort entfernt abgestellten Transporter gehörten und offenbar kurz vor der Kontrolle gestohlen worden waren. Die Polizei nahm die beiden Fahrzeuginsassen vorläufig fest. Während der Fahrer nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen im Laufe des Montags wieder auf freien Fuß gesetzt wurde, steht dem 23-jährigen Beifahrer, der ebenfalls in Wiehl gemeldet ist, ein längerer Aufenthalt in einer Justizvollzugsanstalt bevor: Gegen ihn lag ein Haftbefehl über eine Freiheitsstraße von 18 Monaten vor.

